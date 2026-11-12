Italie - France : privé de Mbappé, Zidane mise sur Cherki et Olise pour défier la Squadra Azzurra

Ce jeudi 12 novembre, au stade San Siro de Milan, l’équipe de France affronte l’Italie à 20h45, pour la 5e journée de la Ligue des Nations (Ligue A, groupe 1). La rencontre est diffusée sur TF1. Les Bleus, leaders du groupe avec 10 points, peuvent se qualifier pour les quarts de finale. L’Italie, deuxième avec 7 points, doit gagner pour revenir à hauteur de son adversaire.

Depuis le début de la compétition, la France s’est imposée 1-0 en Turquie le 25 septembre, puis 1-0 face à la Belgique le 28 septembre. Le 2 octobre, au Stade de France, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). Pendant ce temps, l’Italie a été battue 2-0 par la Belgique le 25 septembre, puis a répondu par une victoire 4-1 contre la Turquie le 28 septembre.

Zidane contraint de se passer de Mbappé

Le sélectionneur devra composer sans Kylian Mbappé, qui souffre d’une gêne aux ischio-jambiers et a été déclaré forfait mercredi. Zidane aligne un 4-3-3 avec Maignan dans les buts, une défense formée de Gusto, Jacquet, Upamecano et Truffert, et un milieu composé de Da Cunha, Rabiot et Cherki. En attaque, Olise, Doué et Barcola devront créer le danger.

Roberto Mancini, évolue en 4-3-3. Il peut compter sur Donnarumma dans les buts, une défense avec Kayode, Scalvini, Bastoni et Calafiori, un milieu formé de Frattesi, Tonali et Barella, et un trio offensif de Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito et Cambiaghi.