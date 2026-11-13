Jensen Huang convoqué le 1er décembre par le Congrès américain sur fond de soupçons d'espionnage chinois

Le fondateur du géant des puces Nvidia, Jensen Huang, a jusqu’à ce vendredi 13 novembre 2026, 20 h (heure de la côte Est), pour accepter de comparaître devant le Congrès des États-Unis. Ainsi, trois commissions de la Chambre des représentants exigent de l’entendre à huis clos le 1er décembre, sur des soupçons d’espionnage au profit de la Chine. Cette exigence durcit la demande du 5 novembre, qui ne proposait qu’un briefing volontaire.

Le comité spécial sur le Parti communiste chinois a d’abord annoncé l’ultimatum sur X : « Jensen Huang a jusqu’à 20 h demain soir pour accepter la demande de nos trois commissions, sinon il sera assigné à comparaître ». Ensuite, il a publié le courrier, daté du 12 novembre et signé par Brian Mast (Affaires étrangères), John Moolenaar (commission sur la Chine) et Rick Crawford (Renseignement).

Les trois élus y écrivent : « Nous avons apprécié la conversation d’hier avec le personnel de NVIDIA au sujet de la demande de nos commissions. Pour tenir compte des événements récents, nous demandons que vous vous présentiez pour un entretien à huis clos, retranscrit, le 1er décembre 2026. Le refus de coopérer conduira la commission des Affaires étrangères à émettre une assignation pour contraindre votre témoignage, dans le format qu’elle choisira. Les autres commissions se réservent aussi le droit d’émettre séparément des assignations. Nous demandons une confirmation écrite de votre acceptation avant 20 h (heure de l’Est) le 13 novembre 2026, faute de quoi une assignation sera émise ».

Cette convocation vise les contacts de Huang avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, une société basée à Singapour. En effet, elle est accusée d’avoir transmis des informations au renseignement chinois. En outre, le président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott, lui demande aussi de témoigner publiquement le 3 décembre.