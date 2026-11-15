La Chine réussit le premier vol piloté de son avion de ligne 100 % électrique de 19 places

La Chine franchit un cap dans l’aviation électrique : le CE-25A, conçu par le constructeur d’État COMAC, a volé pour la première fois avec des pilotes à bord le 14 novembre 2026. L’essai s’est déroulé à Binzhou, dans la province du Shandong, à l’est du pays. Jusque-là, cet appareil de 19 places n’avait volé que sans personne dans le cockpit. Désormais, il doit passer par l’étape de la certification.

COMAC a détaillé l’essai, puis la suite du programme. Le constructeur a d’abord résumé le vol : « L’avion a embarqué deux pilotes et un ingénieur d’essais, son état était normal et tous les indicateurs étaient conformes aux attentes. C’est une nouvelle étape solide dans le développement de l’appareil, après son premier vol sans pilote du 2 février ». Ensuite, il a défini le CE-25A en ces termes : « Le CE-25A est le premier avion commercial électrique développé par COMAC, destiné principalement aux vols entre villes ». Enfin, il a annoncé l’avancée de la procédure : « L’Administration de l’aviation civile de Chine a pour l’instant accepté la demande de certificat de type du CE-25A ». Il s’agissait d’un vol dit « intelligent » : l’avion s’appuie sur son système autonome, tandis que les pilotes gardent la possibilité de surveiller et d’intervenir. Avant ce vol, l’appareil avait réalisé 19 essais entièrement autonomes.

Moins rapide que prévu en 2023

Le projet n’est pas nouveau. En effet, COMAC avait présenté une maquette du CE-25A en novembre 2023, au salon international des importations de Shanghai. À l’époque, les objectifs affichés étaient une vitesse de croisière de 400 km/h et une autonomie de 400 à 500 km. Aujourd’hui, les chiffres communiqués sont plus modestes : 300 km/h en croisière, 2 400 mètres d’altitude et 400 km de portée, pour une masse maximale au décollage de 10 tonnes.

L’appareil se distingue aussi par sa propulsion. Dix hélices carénées électriques sont installées sur le dessus des ailes, à la place des turbopropulseurs d’un avion régional classique. Auparavant, fin octobre, des photos d’un exemplaire rouge et noir, immatriculé B-0EFH, circulaient déjà sur les réseaux sociaux chinois. Pourtant, COMAC n’avait alors pas confirmé de vol.

La certification, prochaine étape

Le certificat de type est indispensable pour transporter des passagers. Cependant, il reste de nombreux essais de conformité à mener avant de l’obtenir. D’ailleurs, le « 25 » du nom renvoie à la partie 25 du règlement chinois de navigabilité, celle des avions de transport.

Par ailleurs, le CE-25A est développé avec le fabricant de batteries CATL et l’Université Jiaotong de Shanghai. Pour l’instant, aucune date de mise en service n’a été communiquée, et rien n’indique de commandes de compagnies aériennes.

Le suédois Heart Aerospace avait lui aussi imaginé un avion électrique de 19 places, l’ES-19. Depuis, il a réorienté son projet vers des appareils hybrides plus gros.