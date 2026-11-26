Le Burkina Faso, le Mali et le Niger prennent part au Programme régional de développement de chaînes de valeur résilientes du riz (REWARD-CEDEAO). Cette initiative est portée par la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), avec le soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice).

Les 3 pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont quitté la CEDEAO en Janvier 2025 mais avec cette initiative du REWARD-CEDEAO, on comprend que des passerelles collaboration ont été conservées entre les différentes entités. En outre, le retrait de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey de la CEDEAO n’empêche pas leur implication dans ce dispositif de coopération agricole et démontre qu’il est possible de maintenir des mécanismes de collaboration autour d’intérêts communs, malgré les divergences politiques.

Qu’est ce que le programme REWARD-CEDEAO ? Il s’agit d’un programme qui concerne 15 pays de la sous-région. L’initiative dispose d’une ligne budgétaire de 850 millions de dollars destinée à booster la filière riz. Avec ce projet, le REWARD-CEDEAO veut se donner les moyens d’améliorer et d’optimiser les capacités de production, de transformation et de commercialisation du riz local. L’objectif ultime est de conduire un mécanisme qui va contribuer à réduire la dépendance de l’Afrique de l’Ouest aux importations.

Pour les nations membres de l’AES, le programme représente un enjeu économique majeur. En effet, le riz occupe une place importante dans les habitudes alimentaires des populations. Les producteurs locaux quoique animés de bonne foi pour répondre aux besoins du marché local sont confrontés à diverses difficultés comme le processus d’accès aux intrants, les équipements agricoles insuffisants, la maîtrise de l’eau et les faibles capacités de transformation. A moyen et à long terme, cette initiative de la CEDEAO entend favoriser l’adoption de techniques agricoles plus résistantes aux variations climatiques. Elle offrira aussi les leviers necessaires pour améliorer la qualité des semences et soutenir les différents acteurs intervenant dans la filière rizicole. La CEDEAO vise une autosuffisance en riz au niveau sous-régional à l’horizon 2035.