L'AES met en garde contre les collectes de fonds non autorisées au nom de la Confédération

Dans un communiqué daté du 11 novembre 2026 à Ouagadougou, les porte-parole des gouvernements de la Confédération des États du Sahel (AES) alertent sur la multiplication de collectes de fonds lancées sans autorisation par des associations, des groupements ou des particuliers pour soutenir des projets confédéraux. Pour eux, ces initiatives traduisent « la volonté des peuples du Sahel de contribuer activement à la construction d’un espace confédéral fort, souverain et prospère ». Ils rappellent toutefois qu’elles doivent passer par un cadre officiel et réclament un contrôle strict des opérations.

Pour rappel, la Confédération s’est dotée d’un instrument financier dédié, la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES) le 23 décembre 2025. Elle est dotée d’un capital initial de 500 milliards de francs CFA et a pour vocation de mobiliser des ressources à grande échelle pour l’énergie, les transports, l’agriculture et l’industrialisation. Elle a par ailleurs signé à Moscou un mémorandum d’entente avec la société russe VEB.RF.

Une mobilisation saluée, mais encadrée

Les gouvernements de l’AES saluent « cet élan patriotique et solidaire » qui vise à mobiliser des ressources pour un développement endogène de l’espace confédéral. Ils demandent toutefois que les initiateurs de ces collectes se rapprochent des Comités ou Commissions nationaux AES afin d’obtenir des autorisations préalables, condition jugée nécessaire pour « une meilleure traçabilité » et « une sécurisation des opérations ».

Les autorités appellent à la vigilance les citoyens de la Confédération, les diasporas sahéliennes et africaines, ainsi que « tous les amis de l’AES ». Elles les exhortent à ne verser aucun fonds à des personnes ou structures « ne disposant d’aucune habilitation officielle », et à signaler aux autorités compétentes toute tentative suspecte de collecte effectuée au nom de la Confédération. Pour les gouvernements, la construction de la Confédération « est une œuvre collective » qui doit se faire dans un cadre institutionnel légal, transparent et sécurisé.