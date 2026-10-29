AES : la Russie devient le premier partenaire international de la Banque confédérale

La Russie s’impose désormais comme le premier partenaire international de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement de l’Alliance des États du Sahel (BCID-AES). Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a assisté à Moscou le 28 octobre 2026, à la signature d’un mémorandum d’entente entre l’institution et la société d’État russe de développement VEB.RF, en marge du sommet Russie–Afrique.

La BCID-AES créée officiellement le 13 mars 2025 par les chefs d’État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dispose d’un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Elle a pour mission de financer les grands chantiers de la Confédération. On distingue les infrastructures, l’énergie, les transports et l’agriculture, en s’appuyant surtout sur des ressources propres.

Un mémorandum pour accélérer la coopération

Le document a été signé par Balibié Serge Auguste Bayala, président de la BCID-AES, et Daniil Algoulian, vice-président de VEB.RF, en présence du vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak. Pour le chef du gouvernement burkinabè, « C’est un accord-cadre, il n’est pas limitatif, mais il pose déjà les balises afin que nous puissions par la suite l’approfondir ».

Il insiste sur la suite à donner. « Il nous appartient maintenant d’être concrets, de faire sortir au plus vite des projets structurants pour le Sahel », a-t-il déclaré. Avec ce mémorandum, Moscou prend ainsi une place de tête parmi les partenaires extérieurs de l’institution financière confédérale.