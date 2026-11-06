L'avion supersonique silencieux X-59 de la NASA relie l'Alabama à la Floride

L’agence spatiale américaine NASA a annoncé le 5 novembre que son avion expérimental X-59 a relié Birmingham, en Alabama, à Daytona Beach, en Floride, aux États-Unis. Elle l’a fait savoir dans un message publié sur X, accompagné d’une photo prise en vol, où elle écrit : « Aujourd’hui, notre avion supersonique silencieux X-59 a voyagé de Birmingham, en Alabama, à Daytona Beach, en Floride. L’appareil vise à voler plus vite que le son avec simplement un doux bruit sourd plutôt qu’un bang sonique, contribuant à ouvrir une nouvelle ère de voyage aérien plus rapide. » Elle enchaîne aussitôt sur la suite du programme : « Nous nous préparons à présenter le X-59 à MAX POWER et nous fournirons bientôt des informations. »

Un avion conçu pour atténuer le bang sonique

Le X-59 a été construit par Lockheed Martin pour la mission Quesst de la NASA, et son premier vol date d’octobre 2025. Sa forme allongée sert à réduire les ondes de choc, ce qui lui permettrait de produire un simple bruit sourd à la place du bang. En effet, ce bruit est la raison pour laquelle les vols supersoniques commerciaux sont interdits au-dessus des terres aux États-Unis, et la mission doit donc fournir aux régulateurs des données sur la façon dont les populations perçoivent ce son atténué.