Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé la France, mardi 17 novembre 2026, de participer directement à la guerre en Ukraine. Il réagissait à la révélation de la présence de militaires français sur le sol ukrainien et affirme que Moscou a fait part de son inquiétude à Paris. Ce durcissement intervient à deux jours d’un sommet de la Coalition des volontaires à Berlin, prévu le 19 novembre pour discuter des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit.

Ainsi, Sergueï Lavrov a affirmé que la Russie avait connaissance de cette présence, puis il a déclaré : « Nous avons fait part de notre préoccupation. Il ne s’agit plus d’un soutien à l’Ukraine mais d’une participation directe à la guerre ». Le chef de la diplomatie russe change donc de registre, car Moscou parlait jusqu’ici surtout d’instructeurs ou de mercenaires.

Une mission baptisée « Volia »

Ces propos font suite à une enquête publiée lundi 16 novembre. Celle-ci décrit une mission confidentielle appelée « Volia », placée sous l’autorité d’un général français, qui enverrait de petits contingents en Ukraine depuis au moins l’été 2026. Ces militaires formeraient des soldats ukrainiens et participeraient à l’entretien des matériels livrés par Paris. De plus, selon l’enquête, les personnels auraient reçu la consigne de présenter leur déplacement comme une mission en Pologne, où la France conduit déjà des formations.

Le ministère français des Armées évoque pour sa part des rotations ponctuelles à effectifs « très limités » et exclut toute action de combat, tandis que l’état-major n’a pas commenté ces informations. Le sénateur Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, a quant à lui rappelé l’exigence de transparence sur les interventions militaires, alors que les parlementaires n’auraient pas été informés.

Des avertissements russes de plus en plus précis

La qualification de « participation directe » n’est pas nouvelle dans la bouche de Lavrov. En effet, dès novembre 2024, il estimait que la formation de soldats ukrainiens faisait de la France un participant direct au conflit. Quelques mois plus tôt, en juin 2024, il avait déjà prévenu : « Quant aux instructeurs français, je pense qu’ils se trouvent déjà sur le territoire ukrainien. Quel que soit leur statut, militaires ou mercenaires, ils représentent une cible légitime pour nos forces armées ».

Le Kremlin avait ensuite tenu un discours semblable en octobre 2025, puisque son porte-parole Dmitri Peskov avait répondu à des informations sur un possible déploiement français : « Nos militaires entendent constamment des langues étrangères, des voix étrangères sur les radios le long de la ligne de contact. Cela veut dire que ces étrangers sont là. Nous les éliminons ». Enfin, le 8 janvier 2026, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a visé les plans de la Coalition des volontaires en affirmant que « toutes ces unités et installations seront considérées comme des cibles militaires légitimes pour les forces armées russes ».