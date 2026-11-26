Ousmane Dembélé a marqué son 22e but en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, mercredi 25 novembre 2026 au Parc des Princes, à Paris, en France. Entré en jeu à la 59e minute face à l’AS Rome, l’attaquant a transformé un penalty à la 62e (2-1). Ainsi, il égale Neymar à la troisième place des meilleurs buteurs de l’histoire du club dans la compétition. Cependant, les Parisiens ont été rejoints au score (2-2), et Kylian Mbappé (42 buts) comme Edinson Cavani (30 buts) restent devant lui.

Un classement toujours dominé par Mbappé et Cavani

Dembélé compte désormais huit buts de moins que Cavani et vingt de moins que Mbappé. En effet, il affichait 21 buts en 42 rencontres avec Paris dans la compétition avant ce match, selon les statistiques de l’UEFA. Ensuite, Neymar avait atteint ce total de 22 réalisations en 41 matchs sous le maillot parisien. Il s’agit du quatrième but de la saison pour le Français en Ligue des champions.

Blessé le 20 octobre contre le FC Barcelone, Dembélé n’avait pas pris part à la victoire de Paris à Villarreal (6-0), le 3 novembre. Son penalty, provoqué par Achraf Hakimi, a permis au PSG de passer devant après l’ouverture du score romaine d’Hermoso (5e) et l’égalisation d’Illia Zabarnyi (31e).

Luis Enrique reconnaît le match le plus difficile de la saison

Malgré cette avance, Paris a concédé un second penalty, transformé par Donyell Malen à la 78e minute. Après la rencontre, l’entraîneur parisien n’a pas cherché d’excuses. Ainsi, « C’était le match le plus difficile de cette saison. Je suis content du résultat. C’est le mérite de la Roma, peu importe les joueurs qui auraient joué ce match, on aurait été en difficulté. Quand une équipe presse de cette manière, avec cette intensité et cette mentalité, c’est très difficile. Je pense que le match est resté très ouvert du début à la fin. Quand nous avons marqué le deuxième but, il s’est ouvert encore plus. Je pensais que nous pourrions fermer la rencontre, mais ça n’a pas été le cas. Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs. Enfin, on aurait pu perdre mais on a fait match nul, on est contents », a déclaré Luis Enrique.

Par conséquent, le PSG, privé de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, voit sa série de douze victoires s’arrêter. Le club perd la tête de la phase de ligue au profit du Real Madrid, qui compte deux points de plus, et garde la deuxième place avec 13 points.