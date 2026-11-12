Le rappeur Yella Beezy condamné à la prison à vie six ans après le meurtre de son confrère MO3

Le rappeur américain Yella Beezy a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mercredi 11 novembre 2026, aux États-Unis. Âgé de 35 ans, l’artiste a été reconnu coupable à l’unanimité d’avoir commandité le meurtre de son confrère MO3, tué par balle sur une autoroute de Dallas en novembre 2020.

De son vrai nom Markies Conway, Yella Beezy aurait, selon l’accusation, versé 40 000 dollars à Kewon White pour éliminer Melvin Noble, connu sous le nom de scène MO3. Les procureurs ont présenté ce crime comme l’aboutissement d’une rivalité qui opposait les deux artistes depuis plusieurs années. « Nous ignorons ce qui a fait pencher la balance en faveur des jurés… Nous saluons le verdict », a déclaré le procureur principal Tommy Adams aux journalistes.

En septembre 2026, Kewon White avait déjà été reconnu coupable du meurtre et condamné à la même peine. Il était accusé d’avoir directement ouvert le feu sur la victime lors de cette attaque en plein jour.

Originaire du quartier d’Oak Cliff, à Dallas, Yella Beezy s’était fait connaître dans le rap américain grâce au titre « That’s on Me », sorti en 2017 qui lui avait permis de gagner en visibilité, avant la sortie de son projet Ain’t No Goin’ Bacc en 2018, classé dans le Billboard 200. Sa carrière musicale, marquée également par des collaborations avec Lil Baby et d’autres artistes, connaît désormais un tournant judiciaire majeur.