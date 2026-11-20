Le général Sir Rob Magowan, qui dirige le commandement des cyberopérations et des opérations spécialisées des forces armées britanniques, a confirmé à Sky News, le 20 novembre, que le Royaume-Uni conduit des opérations offensives dans le cyberespace contre la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord. Or, ces activités restent habituellement couvertes par le secret à Londres, ce qui rend l’aveu d’un haut responsable militaire peu courant. Il intervient d’ailleurs quatre jours après l’inauguration du nouveau siège de la force chargée de ces missions.

Magowan justifie d’abord cette posture par l’évolution des conflits : « Ce que nous appelons le cyberespace joue un rôle de plus en plus important dans les opérations militaires. En tant que chef militaire, je veux disposer d’un large éventail de moyens d’action contre l’adversaire ». Ensuite, il affirme que les quatre pays visés « représentent une menace pour le mode de vie des Occidentaux ». Enfin, Sky News lui demande si son pays est engagé dans une cyberguerre, et il répond : « Je ne dirais pas que nous sommes en guerre, mais nous ne sommes pas non plus en paix. Nous nous trouvons dans cette zone hybride, ce qu’on appelle la zone grise, en deçà du seuil d’un conflit ouvert. Il ne fait toutefois aucun doute que la menace est très sérieuse. Nous y sommes confrontés au quotidien ».

Une force cyber dotée de 5 milliards de livres

Ces opérations relèvent de la National Cyber Force, créée en 2020 et placée conjointement sous l’autorité du ministère de la Défense et du GCHQ, le service britannique de renseignement électronique. Ainsi, le roi Charles III a inauguré son nouveau siège le 16 novembre à Samlesbury, dans le Lancashire, au nord-ouest de l’Angleterre. Par ailleurs, environ 5 milliards de livres sterling, soit près de 6,5 milliards de dollars, sont engagés pour cette unité jusqu’en 2030.

De plus, le commandement dirigé par Magowan rassemble plus de 22 000 spécialistes répartis sur 120 sites dans le monde. En outre, le ministre de la Défense John Healey avait déjà confirmé que Londres menait des opérations cyber contre d’autres États, ce que les ministres britanniques n’avaient pas fait publiquement jusque-là, en dehors des cibles non étatiques comme l’organisation État islamique.

Une menace décrite des deux côtés

Les autorités britanniques décrivent d’ailleurs la même pression en sens inverse. Ainsi, le 22 avril, le patron du Centre national de cybersécurité britannique a déclaré que les cyberattaques les plus graves visant le pays venaient désormais d’États hostiles, dont la Russie, l’Iran et la Chine. Puis, le jour de l’inauguration du siège de la NCF, une commission de la Chambre des lords a jugé le pays mal préparé face à ces attaques.

Pour sa part, l’ambassade de Russie au Royaume-Uni rejette de longue date les accusations de Londres sur de prétendues activités hostiles de Moscou. Elle répète ainsi que la Russie ne représente aucune menace pour le Royaume-Uni, y compris dans le cyberespace.