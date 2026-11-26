À la veille du match entre Al-Khaleej et Al-Kholood en championnat saoudien, José Gomes a rendu un hommage à Cristiano Ronaldo et est revenu sur la fin de son parcours international.

La situation de Cristiano Ronaldo avec le Portugal continue de susciter des réactions. Mercredi 25 novembre 2026, lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre Al-Khaleej, son équipe, et Al-Kholood, José Gomes a exprimé ses regrets concernant la manière dont s’est terminée l’aventure internationale de son compatriote.

« La situation de Ronaldo avec la sélection a été étrange et floue pour tout le monde. Il y a eu quelques erreurs dans la surface de réparation, mais Ronaldo reste le meilleur joueur du Portugal, il est toujours capable de transformer n’importe quelle occasion en but », a-t-il expliqué.

Au-delà de cette appréciation sportive, le technicien portugais a surtout laissé transparaître son attachement à celui qui a marqué plusieurs générations de supporters. « En tant que Portugais, j’ai vécu ces 23 dernières années à l’ère de Ronaldo en sélection. Pendant cette période, nous avons été plus efficaces et nous avons remporté l’Euro et la Ligue des nations à deux reprises. Je ne suis pas content de son départ, j’aurais aimé qu’il continue sous le maillot du Portugal. »

Ce témoignage rappelle l’importance du parcours de l’attaquant sous les couleurs nationales. Pour rappel, depuis ses débuts en août 2003, Cristiano Ronaldo a disputé 234 rencontres et inscrit 146 buts avec le Portugal et a notamment participé aux sacres à l’Euro 2016 et aux Ligues des nations 2019 et 2025. Toutefois, après 23 années de présence en sélection, le quintuple Ballon d’Or a annoncé sa retraite internationale le 5 novembre 2026.