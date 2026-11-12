Les émissaires de Trump à Moscou veulent que Poutine accepte la présence des Européens aux négociations sur l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine doit recevoir jeudi 12 novembre 2026, à Moscou, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. En effet, les deux hommes sont arrivés dans la capitale russe le matin même, où Kirill Dmitriev, l’émissaire de Poutine, les a accueillis à l’aéroport de Vnukovo.

Ainsi, Witkoff s’apprête à rencontrer le président russe pour la dixième fois. Kushner a précisé l’objectif de la visite, « obtenir la bénédiction de Moscou pour associer des représentants européens aux discussions, et finaliser l’aide humanitaire ainsi que les échanges de prisonniers ».

Cette visite fait suite à deux jours de pourparlers à Abou Dhabi, terminés mercredi. En effet, il s’agissait des premières discussions trilatérales entre Ukrainiens, Russes et Américains sous médiation américaine depuis neuf mois. Pourtant, aucun accord de fond n’a été rendu public, hormis l’annonce d’un nouvel échange de prisonniers d’ampleur. Néanmoins, les négociateurs ukrainiens ont fait état d’avancées sur certains dossiers, dont la sécurité, et le conseiller du Kremlin Vladimir Medinski a assuré que « cette conversation va, sans aucun doute, se poursuivre ».

Ensuite, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué que Poutine entendrait d’abord le compte rendu de la délégation russe d’Abou Dhabi, avant l’évaluation des envoyés américains. Enfin, Witkoff et Kushner doivent se rendre à Dublin, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu pour être informé des résultats.