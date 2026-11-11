Ukraine : les États-Unis demandent à la Russie un plan de sécurité pour l'Europe

Washington a demandé à Moscou de lui remettre une nouvelle proposition d’accord de sécurité avec l’Europe, rapporte le site américain Axios le 11 novembre 2026, d’après deux sources au fait du dossier. Ce texte devrait détailler les mesures que la Russie serait prête à prendre pour réduire les tensions avec le continent. Le sujet a occupé une place centrale lors des discussions tenues à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, sur la fin de la guerre en Ukraine. Il s’agit pour les Américains d’élargir la négociation au-delà du seul front ukrainien.

Deux négociations menées de front

L’administration de Donald Trump veut négocier en même temps un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine et une nouvelle architecture de sécurité entre Moscou et les Européens, selon Axios. Le site précise que plusieurs pays européens doutent que la Russie respecte un tel accord.

L’idée circulait déjà il y a un an. En novembre 2025, l’émissaire russe Kirill Dmitriev avait décrit à Axios un plan américano-russe en 28 points, dont un volet entier portait sur la sécurité en Europe. Il avait alors déclaré : « C’est en fait un cadre beaucoup plus large. Il s’agit de savoir comment apporter enfin une sécurité durable à l’Europe, pas seulement à l’Ukraine ». Washington attend désormais de Moscou qu’il traduise cette ambition en propositions concrètes, avec des gestes envers les Européens.