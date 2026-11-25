L’administration de Donald Trump a mis de côté ses propositions d’accords commerciaux avec la Russie, ont révélé plusieurs responsables le 25 novembre 2026. L’émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président, ont indiqué à des responsables européens que les discussions portent désormais sur le territoire et la sécurité de l’Ukraine. Ainsi, cinq responsables informés de ce changement confirment que Washington abandonne l’argent comme levier face à Moscou.

Des offres restées sans écho à Abou Dhabi

Les Américains avaient avancé leurs idées en septembre. Elles prévoyaient des investissements dans le pétrole russe et la production de titane, le retour des compagnies aériennes américaines dans l’espace aérien russe et la reprise des ventes de gaz par gazoduc vers l’Europe. Au départ, le Kremlin se montrait ouvert : « des questions économiques et de potentiels grands projets russo-américains mutuellement bénéfiques », avait déclaré le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov après la rencontre de Vladimir Poutine avec Witkoff et Kushner, le 5 septembre. De même, Witkoff défendait cette logique : « La Russie a énormément de ressources, d’immenses étendues de terres », avait-il affirmé. Pourtant, à Abou Dhabi, en novembre, la position russe a changé : « Il a été clairement fait comprendre que les Russes n’étaient pas preneurs de ce genre de choses », a confié un responsable informé des discussions. Enfin, Moscou attend plutôt d’un accord global un allègement des sanctions, qui permettrait aux entreprises privées de revenir en Russie.

Le Donbass, point de blocage

Après l’échec de ces offres, les exigences territoriales dominent. Poutine dit qu’il mettra fin à son offensive si l’Ukraine lui cède tout l’est du Donbass, mais Volodymyr Zelensky a rejeté cette condition à plusieurs reprises. Dans ce sens, une personne informée de la réflexion du dirigeant russe affirme que Poutine n’acceptera aucun accord sans de nouvelles concessions territoriales de Kyiv. De plus, des responsables ukrainiens doutent que le Kremlin s’arrête au Donbass, même s’il l’obtenait.

Ce virage tranche avec la ligne affichée depuis la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska, en août 2025. À l’époque, les responsables américains répétaient qu’aucun projet commun ne verrait le jour avant la fin de la guerre, tout en présentant les affaires comme un levier de paix. Désormais, cet argument passe au second plan.