Liga: avec Mbappé, le Real Madrid met la pression sur le Barça

Le Real Madrid a battu Valence 3-0 à Mestalla, samedi 7 novembre 2026 en Espagne, et revient à 30 points, à égalité avec le FC Barcelone en Liga, selon la chronique de l’agence EFE. Kylian Mbappé a marqué le troisième but à la 75e minute, servi en profondeur par Arda Güler. Le Barça joue dimanche contre l’Atlético de Madrid et peut donc reprendre seul la tête du classement.

Les hommes de José Mourinho avaient fait l’essentiel du travail avant la pause, avec des buts de Federico Valverde (28e) et de Güler (36e). Mais Valence a terminé à dix après l’expulsion de José Gayà (79e), sanctionné pour une faute sur Mbappé juste après son but. L’attaquant français était déjà décisif à Mestalla en février dernier, lors d’une victoire 2-0 du Real, alors que les Valencians n’ont gagné qu’un match sur leurs cinq derniers en championnat.

Le football espagnol en deuil

Ce samedi de Liga s’est joué quatre jours après la mort de l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel, âgé de 30 ans, et l’UEFA avait ainsi supprimé l’hymne de la Ligue des champions dans les stades espagnols dès mardi soir, avec une minute de silence. Le milieu du Real Eduardo Camavinga s’était exprimé le même jour en conférence de presse, avant d’aborder le terrain sportif : « Avant de commencer, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille de Jesus de Miguel. C’est un jour très triste pour le monde du football ».