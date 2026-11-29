Les Madrilènes ont vécu une soirée difficile le samedi 28 novembre contre le Deportivo Alavés malgré le 70e but de Kylian Mbappé en Liga. Le Français a trouvé la faille à la 69e minute, sur une passe de Jude Bellingham, et a atteint ce cap en 79 matchs dans le championnat espagnol.

Il retrouve le même rythme que Luis Suárez lors de son passage au FC Barcelone. Il avait établi cette performance il y a neuf ans. Le but de Mbappé n’a toutefois pas empêché la défaite de l’équipe de José Mourinho, prise en défaut par Toni Martínez, puis par Ángel Pérez.

Un rendement offensif depuis le début de saison

L’international français réalise un début de saison 2026-2027 remarquable sur le plan individuel. Il a marqué 13 fois en Liga et délivré 3 passes décisives. En Ligue des Champions il a marqué 6 buts en 5 apparitions. Pour rappel, il a été élu meilleur joueur du mois de novembre du championnat.

Cette défaite face à Alaves met un terme à une série de dix succès consécutifs pour les Madrilènes. Aussi, il s’agit de leur première défaite à domicile contre cet adversaire depuis un quart de siècle. L’efficacité de Mbappé maintient ses statistiques à un niveau très élevé malgré la déception.