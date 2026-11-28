Les deux voisins franchissent une nouvelle étape dans la préparation de leur stratégie sur le fleuve qu’ils partagent. Le lundi 23 novembre 2026, la Banque africaine de développement (BAD) a lancé un appel à candidatures pour choisir un cabinet international chargé de rédiger le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du fleuve. Ce document va servir de boussole pour décider des investissements futurs.

Le bassin s’étend sur 24 300 km². Près de 88 % se trouvent au Togo. Le fleuve se jette dans l’Atlantique à la Bouche du Roy, près de Grand-Popo, et nourrit agriculteurs et pêcheurs. Les écosystèmes du sous-bassin de l’Amou doivent être restaurés au Togo. Le lac Djétoé au Bénin, est envahi par les plantes aquatiques.

Un outil commun pour une ressource partagée

La mission confiée au cabinet va durer 14 mois et doit aboutir à un document de référence. Ce document aidera les deux pays à classer leurs priorités, qu’il s’agisse de l’eau potable, de l’assainissement, de l’irrigation, de l’hydroélectricité ou de la restauration des écosystèmes.

Le projet bénéficie de près d’un million d’euros, dont 700 000 euros de don accordé par la BAD via la Facilité africaine de l’eau. L’Autorité du Bassin du Mono, le Togo et le Bénin apportent 300 000 euros de cofinancement. Les candidatures sont attendues jusqu’au 10 décembre 2026.