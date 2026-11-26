Le Real Madrid est le premier club assuré de disputer la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Les Madrilènes ont battu le PSV Eindhoven (5-1) mardi 24 novembre 2026 au Santiago Bernabéu, à Madrid, en Espagne, et totalisent 15 points sur 15 après cinq journées. Avec ce total, ils sont mathématiquement certains de finir parmi les 24 premiers, ce qui leur garantit au moins une place en barrages. Menés 0-1 à la pause sur un penalty d’Ivan Perišić (32e), ils ont ensuite marqué cinq buts par Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé (double) et Vinicius Jr.

« Les 12 points nous donnent de la tranquillité au classement, mais c’est pour une place en barrage que nous ne voulons pas jouer », avait prévenu l’entraîneur José Mourinho la veille du match, sur le site du Real Madrid. Pourtant, « En première période, nous avons souffert, puis il y a eu un changement d’attitude et tout a été plus facile en trouvant vite le but », a reconnu le gardien Thibaut Courtois, qui disputait son 350e match avec le club, sur Realmadrid TV.

Ainsi, « En seconde période, nous avons eu un contrôle absolu et, quand les joueurs offensifs se réveillent et commencent à jouer avec plaisir, ce qui s’est passé peut arriver », a expliqué Mourinho après la rencontre sur le site du Real Madrid. Enfin, « C’est un joueur absolument extraordinaire qui a tout. Il a le physique, la technique, la compréhension tactique du jeu, l’ambition… Aujourd’hui, évidemment pas tout seul, il a changé le cours du match », a-t-il dit de Bellingham.

Le Paris Saint-Germain a lui aussi laissé filer ses premiers points de la saison européenne. Mercredi 25 novembre, il a été tenu en échec par l’AS Rome (2-2) au Parc des Princes et reste deuxième avec 13 points, soit deux de moins que le Real.

En effet, le Real avait terminé neuvième de la phase de ligue la saison dernière après sa défaite à Benfica (4-2), et avait dû passer par les barrages, qu’il avait franchis face au même adversaire. Il lui reste à affronter Arsenal, le LASK et le Chakhtar Donetsk pour viser les huit premières places, qui qualifient directement pour les huitièmes de finale.