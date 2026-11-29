Le porte-parole des Gardiens de la révolution estime que Washington déplace son dispositif vers l’Afrique de l’Est. À ce stade, ces propos n’ont pas été confirmés de source indépendante. Ce dimanche 29 novembre, le porte-parole du CGRI, Hossein Mohebbi, a déclaré que les États-Unis établissent des bases dans la Corne de l’Afrique et au Kenya. Selon lui, ce choix tiendrait au fait que leurs sites d’Asie occidentale restent « à portée de l’Iran ». Par ailleurs, il parlait lors d’une réunion consacrée aux « Dix jours de la perspicacité et de la résistance », comme le rapporte l’agence indienne UNI.

D’ailleurs, ces propos prolongent ceux de la fin septembre, quand le même porte-parole estimait que la plupart des bases américaines de la région étaient « endommagées, inutilisables ». De la même manière, le général Yadollah Javani avait appelé les pays arabes à expulser les forces américaines, sous peine de frappes. Ainsi, la déclaration de dimanche reprend une idée que les Gardiens de la révolution défendent depuis plusieurs mois : celle d’une présence américaine devenue difficile à tenir dans le Golfe.

En revanche, côté kényan, les États-Unis et le Kenya ont lancé en janvier un chantier de 70 millions de dollars à Manda Bay, qui prévoit une piste allongée de 10 000 pieds. Or cette installation appartient à l’armée kényane et sert depuis longtemps de pivot contre les Shebab, ce qui rejoint le discours de Washington. En effet, lors de la cérémonie de lancement, Christopher Landau, numéro deux du département d’État, a évoqué un « engagement très visible » pour la défense conjointe des deux pays. Dès lors, les justifications américaines citent la lutte antiterroriste, et non l’Iran.

Par ailleurs, rien ne permet d’établir à ce jour un départ des forces américaines du Moyen-Orient. Certes, Washington a retiré des troupes d’Irak. Pourtant, Téhéran et Washington ont continué d’échanger des frappes malgré le cessez-le-feu, et le Koweït a attribué à l’Iran des attaques visant une base utilisée par l’armée américaine.

Enfin, ni le Pentagone ni les autorités kényanes n’ont réagi publiquement aux propos de Mohebbi dans les sources consultées. Aussi la déclaration reste-t-elle, pour l’instant, une affirmation iranienne, à confronter aux précisions que Washington ou Nairobi pourraient apporter.