La Commission européenne a présenté mercredi 18 novembre 2026, à Bruxelles (Belgique), un prêt pouvant atteindre 45 milliards d’euros pour l’Ukraine en 2027. Ce nouvel Instrument de soutien coordonné serait financé par un emprunt de l’UE sur les marchés de capitaux. Ainsi, 25 milliards d’euros iraient à l’armement et 20 milliards au budget de l’État ukrainien. Enfin, Kiev ne rembourserait le principal qu’une fois la Russie contrainte de verser des réparations.

D’abord, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a chiffré le besoin à couvrir : « Pour 2026, les besoins de l’Ukraine sont couverts. Pour 2027, notre évaluation est que le déficit de financement s’élève à 70 milliards d’euros, et nous proposons aujourd’hui 45 milliards supplémentaires, soit deux tiers de ses besoins », a-t-elle déclaré. Ensuite, « nous pensons que c’est le meilleur moyen de donner à l’Ukraine une position solide à la table des négociations, et l’Ukraine ne devra rembourser que lorsque la Russie paiera pour les dommages qu’elle a causés », a-t-elle ajouté. Puis, « nous envoyons un message clair à la Russie : nous voulons la paix », a-t-elle affirmé.

En effet, ce prêt s’ajoute à celui de 90 milliards d’euros pour 2026 et 2027, convenu par les dirigeants européens en décembre 2025. Cependant, les 70 milliards d’euros de déficit tiennent déjà compte de la part de 45 milliards de ce premier prêt prévue pour 2027. Selon le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, ce besoin se décompose en environ 40 milliards pour la défense et 29 milliards pour le fonctionnement de l’État.

Toutefois, la proposition doit encore obtenir l’accord des 27. La Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie et la Slovaquie figuraient parmi les États réticents. Pourtant, « je suis très confiante que nous nous mettrons d’accord à 27 », a assuré Ursula von der Leyen. Enfin, elle présentera le texte aux chefs d’État et de gouvernement lors du prochain Conseil européen, dans deux semaines environ.