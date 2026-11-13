L'Iran revendique une frappe sur un radar d'alerte américain à Bahreïn, une première dans le Golfe depuis septembre

Les Gardiens de la Révolution affirment avoir détruit, ce vendredi 13 novembre 2026, un radar d’alerte avancée des États-Unis installé à Bahreïn. Cette revendication est la première visant des moyens militaires américains dans un pays du Golfe depuis début septembre. Elle intervient pendant une accalmie fragile dans la guerre qui oppose l’Iran aux États-Unis depuis le 28 février.

Dans un communiqué, les Gardiens présentent l’opération comme une riposte à une frappe américaine contre une tour de télécommunications à Sirik, ville côtière de la province d’Hormozgan, dans le sud du pays : « En réponse à l’agression aérienne de l’ennemi contre une tour de télécommunications à Sirik, les combattants de la force aérospatiale des Gardiens ont ciblé et détruit, il y a quelques heures, le radar d’alerte avancée des agresseurs américains sur l’île de Bahreïn ».

Dans la foulée, leur chef a prévenu que toute nouvelle agression américaine serait suivie de « frappes dévastatrices et douloureuses », tandis que le conseiller Mohammadreza Naqdi a assuré que les forces armées avaient reçu du guide suprême Mojtaba Khamenei l‘autorisation de riposter « sans restriction géographique ». Pour sa part, le responsable de la sécurité iranienne Mohsen Rezaei a affirmé que chaque base militaire engagée dans une nouvelle guerre, de l’Asie de l’Ouest à l’Europe, deviendrait une cible légitime.

Washington et Manama n’ont pas réagi à ce stade. Pourtant, Donald Trump a déclaré qu’il avait renoncé à de nouvelles frappes contre l’Iran à la demande de ses alliés du Golfe. Bahreïn abrite le quartier général de la Ve flotte de la marine américaine. En effet, un rapport de l’inspecteur général du Pentagone, publié en septembre, indique que les attaques iraniennes ont endommagé ou détruit des centaines de bâtiments sur des installations américaines dans huit pays, dont Bahreïn, durant les quatre premiers mois du conflit.