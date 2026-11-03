Londres : l'ex-footballeur Sébastien Bassong condamné pour fraude dans le métro

Ancien défenseur de Tottenham et de Newcastle, Sébastien Bassong a été déclaré coupable le 30 octobre 2026 par le tribunal de Wimbledon, au Royaume-Uni, pour avoir voyagé sans titre de transport valable à Londres, selon le Daily Mail. Les faits remontent à mai, à la station St Paul’s quand le joueur de 40 ans, passé aussi par Norwich, a écopé de plusieurs sanctions financières pour un trajet qu’il n’avait pas payé.

Un contrôle à la station St Paul’s

Un agent de Transport for London a repéré Sébastien Bassong à la sortie de la station, car il avait franchi les portiques juste derrière un homme qui l’accompagnait. Invité à présenter un titre de transport, il a ensuite sorti un pass qui n’était pas à son nom.

Devant le tribunal, l’agente Adebukola Anifowose a déclaré l’avoir vu « faire semblant de valider une Oyster card rangée dans un portefeuille blanc avant de passer derrière un autre homme par le portique large ». En réalité le pass appartenait à l’ex-compagne de l’homme qui accompagnait Bassong. Pris la main dans le sac, ce dernier a expliqué aux agents qu’il voulait l’aider à traverser une période difficile.

Une procédure sans audience publique

Sébastien Bassong n’ayant pas répondu au premier avis de poursuites, envoyé à son domicile du nord de Londres, l’affaire a été examinée selon la « Single Justice Procedure ». Il n’a ainsi présenté aucune réponse formelle à l’accusation, et le magistrat Graham Burbage l’a déclaré coupable d’avoir utilisé le réseau ferroviaire sans titre valable.

Le tribunal a toutefois entendu que l’ancien joueur « connaissait des difficultés financières et personnelles en raison d’un divorce et du chômage ». Cette situation n’a pas pour autant interrompu la procédure.

Une carrière passée par la Premier League

Né à Paris, Sébastien Bassong a disputé 177 matchs de Premier League avec Newcastle, Tottenham et Norwich, pour 6 buts et 2 passes décisives. Il avait rejoint Tottenham en 2009 lors d’un transfert de 8 millions de livres sterling, puis marqué dès ses débuts face à Liverpool. Les supporters de Norwich l’ont ensuite élu joueur de la saison en 2013.

Il compte aussi 15 sélections avec le Cameroun. Depuis la fin de sa carrière, il anime des conférences de motivation et dirige une entreprise de coaching.