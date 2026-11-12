« Malcolm » : l'acteur Frankie Muniz hospitalisé après un crash en course automobile

L’acteur Frankie Muniz, révélé par la série « Malcolm », a été hospitalisé mercredi 11 novembre 2026 en Floride, aux États-Unis, après un crash au volant de sa voiture de course sur le circuit de Daytona International Speedway.

Le pilote de 40 ans effectuait un tour d’entraînement quand l’accident s’est produit, quelques heures avant une course caritative prévue le soir même. Ainsi, son écurie Team Reaume a rapidement réagi dans un message publié sur X, où elle a donné de ses nouvelles et demandé le respect de sa vie privée : « Frankie est conscient et alerte. Nous partagerons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles. Merci de respecter l’intimité de Frankie en ce moment ».

Muniz se préparait au Proud to Honor Veterans Day Classic, une épreuve exhibition qui réunissait douze pilotes de Ford Racing, répartis en six équipes sur des Mustang Dark Horse. Il devait donc défendre les couleurs de la Team Air Force aux côtés du pilote de NASCAR Austin Cindric. Enfin, les recettes de l’événement sont destinées à six associations qui soutiennent les militaires et les vétérans américains.

Un pilote déjà marqué par une blessure

Muniz a quitté le monde du cinéma en 2006 pour se consacrer à la course, d’abord en Formula BMW USA, puis en Champ Car Atlantic entre 2007 et 2009. En effet, quatrième du classement en 2009 à deux courses de la fin, il avait dû arrêter sa saison à cause d’une blessure qui avait nécessité plusieurs opérations.

Aujourd’hui, il court en NASCAR, avec 38 courses dans chacune des séries O’Reilly Auto Parts et Trucks en 2024, puis 117 courses de Trucks en trois ans, dont un top 10 à Daytona en 2025. Par ailleurs, l’acteur avait été nommé aux Emmy Awards pour « Malcolm » et a joué dans « Big Fat Liar », « Agent Cody Banks » et « Racing Stripes ».