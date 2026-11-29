L’état-major général des armées du Mali affirme avoir frappé, le vendredi 27 novembre 2026, un regroupement de plusieurs centaines de terroristes à 34 kilomètres au sud-est de Koumantou, dans le sud du pays. Les Forces armées maliennes (FAMa) disent aussi avoir visé d’autres cibles le lendemain, près de Sikasso et dans la zone de Tonka. Ces annonces figurent dans un communiqué daté de Bamako, le 28 novembre.

Trois secteurs visés en deux jours

Le texte décrit d’abord la cible de Koumantou : « un important regroupement de groupes armés terroristes, ainsi que de la logistique, dont des véhicules, a été frappé avec précision à trente-quatre (34) kilomètres au sud-est de Koumantou », indique l’état-major. Ensuite, le communiqué enchaîne sur la journée du samedi 28 novembre : « d’autres points de regroupement terroristes abritant du matériel de guerre, ont également été ciblés à soixante (60) kilomètres au nord-ouest de Sikasso ». Enfin, il évoque Tonka, où « une position terroriste a été traitée avec succès. Plusieurs terroristes ont été neutralisés », affirme l’armée.

Cependant, le communiqué ne précise ni le type de frappe ni les moyens employés. Il indique seulement que les FAMa agissent « appuyées par leurs partenaires », sans les nommer. De même, aucun bilan chiffré n’est donné, ni pour les pertes adverses ni pour d’éventuelles pertes dans les rangs maliens. Toutefois, l’état-major annonce des missions de surveillance et de reconnaissance dans les secteurs concernés, dans le but d’« évaluer avec précision les effets des actions menées, d’en établir un bilan consolidé et de rechercher puis neutraliser toute menace résiduelle », a-t-il précisé.

Une opération lancée en avril 2025

Ces frappes sont rattachées à l’opération Dougoukoloko. Lancée en avril 2025 en remplacement de l’opération Maliko, elle constitue aujourd’hui le principal dispositif militaire malien contre les groupes armés. Ainsi, les communiqués de l’état-major se succèdent à un rythme soutenu. En effet, l’armée a annoncé fin octobre des frappes près de Léré, de Diabaly et de Niono, dans le centre du pays, avec des formulations proches de celles de ce communiqué.

Enfin, l’état-major clôt son texte par un appel à la population : « Il invite les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées. Unis, nous vaincrons », conclut le communiqué.