Russie : Goïta participe à une démonstration militaire et s'essaie au tir lors de sa visite à Moscou

Lors de son séjour à Moscou, à l’occasion du troisième Sommet Russie – Afrique des 28 et 29 octobre 2026, le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a participé à une démonstration militaire et s’est lui-même essayé au tir. Accompagné du général Andreï Averyanov, conseiller spécial du président russe pour les questions de sécurité en Afrique, il a visité le parc patriote des forces armées de la Fédération de Russie, où, selon les communications officielles, « l’excellence opérationnelle se prépare ».

Goïta est arrivé dans la capitale russe le 26 octobre, puis a été reçu le 30 octobre par Vladimir Poutine au Kremlin. Avant l’ouverture, l’ambassadeur Igor Gromyko avait résumé l’objectif : « La consolidation des relations avec le Mali, et l’élargissement de la coopération à l’économie, à l’énergie, aux technologies… » Sergueï Tsivilev a annoncé des accords en préparation : « Nous avons convenu de tout mettre en œuvre pour préparer ensemble une série d’accords. »

Un parc d’entraînement militaire

Le site réunit des infrastructures pédagogiques modernes. On retrouve notamment des moyens de détection et de lutte contre les drones ennemis, des systèmes robotiques terrestres, des simulateurs de médecine tactique et des salles de formation dédiées aux opérateurs de drones FPV. Aussi, des drones d’attaque, des munitions rôdeuses, des intercepteurs anti-aériens et des véhicules blindés sur roues sont exposés.

Au centre multifonctionnel de tir, des instructeurs russes ont conduit, une démonstration mêlant exercices de protection rapprochée d’une personnalité et entraînement avec différents types d’armes. Ensuite, le chef de l’État malien Assimi Goïta a pris le fusil avec quatre détonations successives.

La présence militaire russe au Mali s’accélère depuis fin 2021. Formations, livraisons d’équipements et appui technique aux Forces armées maliennes en constituent les principaux volets. Ces engagements auraient selon PlaneteAfrique, atteint près de 900 millions de dollars entre fin 2021 et décembre 2025.