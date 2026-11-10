Mali : près de 49000 personnes évacuées en quatre jours après leur refoulement de Guinée

Les autorités du Mali ont annoncé le transfert de près de 49000 personnes entre le 5 et le 8 novembre à la suite des opérations de refoulement des orpailleurs clandestins menées en Guinée. Ce bilan figure dans un communiqué publié ce 9 novembre par le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes (CECOGEC).

Le document fait également état d’une mobilisation importante des moyens de transport pour organiser le retour des personnes concernées dans leur pays d’origine notamment au Burkina Faso. Selon le CECOGEC, au niveau du district de Bamako, les arrivées ont légèrement diminué au cours de la période considérée.

Un plan des gestion coordonné

Cependant, il ressort que la situation reste suivie de près par les services chargés de la gestion de cette opération. Dans le communiqué, on apprend que plusieurs localités continuent d’enregistrer des arrivées. Yanfolila, Sélingué et Kalana, dans la région de Bougouni, Kéniéba et d’autres zones de la région de Kayes sont cités.

Pour rappel, ce 8 novembre, le Mali a mobilisé près de 49 camions et 24 bus pour transporter environ 11000 personnes vers le Burkina Faso. Les autorités burkinabè ont aussi déployé des moyens roulants notamment 49 bus pour assurer le retour d’environ 2880 personnes. D’importants moyens logistiques ont été mobilisés pour gérer les déplacements.

Le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a détaillé tous les points essentiels de l’opération. C’est ainsi qu’on apprend qu’à Kouremalé qui fait frontière avec la Guinée, 15 camions ont été mis à contribution pour les opérations de retour. Aussi, 182 personnes furent transférées de Kéniéba vers le district de Bamako. Le plan de gestion de crise mis en place par les autorités maliennes englobe le volet sanitaire. De nombreuses structures de santé sont mobilisées pour prendre en charge les orpailleurs refoulés.