Le Centre de coordination et de gestion des crises (CECOGEC), organe du gouvernement malien, a annoncé le 16 novembre 2026, que 79 044 personnes refoulées de Guinée sont déjà rentrées chez elles, grâce à 522 véhicules, dont 421 camions et 101 cars. Treize décès ont par ailleurs été enregistrés au cours des opérations. Les sites de regroupement se vident : le principal site du district de Bamako commence à être démantelé, et celui de Kouremalé ne compte plus que quelques personnes.

Cette crise trouve son origine dans l’interdiction de l’orpaillage illégal décidée par la Guinée dans la région de Siguiri. Plus de 1 200 personnes ont été interpellées, dont des Burkinabè, des Maliens et d’autres ressortissants ouest-africains, avant d’être transférées à Conakry. Lors d’un déplacement à Kourémalé, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a estimé que « la concertation entre le Mali et la Guinée doit être permanente ». De son côté, le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana a déploré : « En tant que pays frère, cela est regrettable. » Les représentants de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont également dénoncé ces expulsions.

Selon le CECOGEC, le bilan sanitaire fait état de 3 388 consultations médicales, de 2 148 personnes prises en charge et de 59 évacuations sanitaires. Treize personnes sont décédées. « Le Gouvernement exprime sa profonde compassion aux familles endeuillées et adresse ses vœux de prompt rétablissement à toutes les personnes malades. »

Nouveaux convois et élan de solidarité

Le 15 novembre, deux convois ont été mobilisés. Le premier, composé de sept camions, est parti de Kouremalé avec environ 688 personnes à destination du Burkina Faso. Le second, formé de 11 camions et de cinq cars, a transporté environ 2 335 personnes depuis le district de Bamako.

« Le CECOGEC salue et remercie l’ensemble des acteurs pour leur engagement et leur contribution à la gestion de cette crise. » Il ajoute : « Il réaffirme la détermination des autorités maliennes à poursuivre les efforts nécessaires jusqu’à l’aboutissement des opérations, dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de coordination. »