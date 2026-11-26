Manuel Neuer a beau être considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, il n’est pas à l’abri des soubresauts sentimentaux. Ces derniers jours, la vie privée du légendaire gardien de buts du Bayern Munich fait les choux gras de la presse allemande.

En effet, le champion du monde 2014 traverse une période délicate, alors qu’il est déjà éloigné des terrains à cause d’une blessure au pied droit. Sa séparation avec sa compagne, Anika Bissel, survenue quelques semaines après la naissance de leur deuxième enfant, fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Neuer n’a pas encore réagi à la polémique

Le double vainqueur de la Ligue des Champions et Anika Bissel auraient décidé de se séparer au début du mois d’octobre, peu après la naissance de leur enfant, intervenue en août. Cette séparation a fait la une de la presse people surtout après la diffusion d’informations concernant une jeune femme de 23 ans présentée comme la kinésithérapeute de Manuel Neuer.

Ce dossier a pris une dimension particulière avec des réactions et non des moindres sur les réseaux sociaux. Une conseillère conjugale de renom allemande a publié une vidéo dans laquelle elle critique le comportement attribué à Neuer. De nombreuses compagnes de joueurs du Bayern Munich, dont Lina Kimmich et Ines-Sarah Laimer, ont manifesté leur soutien à cette prise de position.

Pour le moment, Manuel Neuer n’a pas publiquement répondu à cette affaire. Sur les réseaux sociaux, il est accusé d’infidélité mais il est beaucoup trop tôt pour faire un jugement final. Il faudra sans doute attendre les jours à venir pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire.