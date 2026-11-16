Marine Le Pen reconnaît avoir changé d'avis sur le mariage pour tous à cinq mois de la présidentielle

Marine Le Pen a annoncé le 15 novembre 2026 qu’elle ne souhaite plus abolir le mariage pour tous en France. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle de 2027 l’a écrit sur X, après une interview diffusée par la chaîne parlementaire LCP. Elle a expliqué : « J’ai changé d’avis sur le mariage pour tous. Il n’a pas entraîné, comme j’avais pu le craindre, la gestation pour autrui. On peut évoluer en politique, ce n’est pas une honte ». Ainsi, elle justifie sa position d’hier par une crainte précise, celle d’un lien entre la loi de 2013 et la GPA.

L’échange vient du programme « Brevet présidentiel », dont elle est la première invitée. Elle y répond aux questions de Noa, lycéen de 15 ans à Bordeaux. Quand il lui rappelle qu’en 2013 elle promettait d’abolir la loi, elle répond : « Non, clairement j’ai changé », avant d’ajouter : « Pour l’instant le mariage pour tous n’a pas entraîné cet accès vers la GPA ». Pourtant, elle reste opposée à la GPA.

En effet, Marine Le Pen avait déjà assoupli sa position pendant la campagne de 2022. Elle avait alors écrit sur X, le 15 avril 2022 : « Je ne retirerai aucun droit aux Français. Le mariage pour tous est et restera un acquis si je suis élue Présidente de la République ». Aujourd’hui, elle va plus loin, puisqu’elle assume un changement d’avis. De même, elle a révisé dans la même interview sa proposition d’interdire la double nationalité, en déclarant : « Je pense que j’ai commis une erreur ».