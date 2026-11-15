Prisca Thevenot répond à Marine Le Pen après son revirement sur la double nationalité

La députée Prisca Thevenot a réagi sur X, samedi 14 novembre, aux regrets de Marine Le Pen sur l’interdiction de la double nationalité en France. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle de 2027 avait déclaré dans un extrait de l’émission « Brevet présidentiel », publié le 13 novembre : « Je pense que j’ai commis une erreur ». Aussitôt, l’élue lui a répondu en interpellant directement son compte : « Mais de qui se moque-t-elle ? Merci aux députés mobilisés pour repousser les amendements de vos députés à vous, car sans cela “votre erreur” serait devenue une réalité pour de nombreux Français ». Pendant ce temps, l’entretien complet reste attendu dimanche 15 novembre à 18 h sur YouTube.

Une mesure défendue depuis la présidentielle de 2012

Marine Le Pen avait porté cette idée lors de la présidentielle de 2012, sous les couleurs du Front national. La proposition figurait alors parmi ses 144 engagements. Toutefois, elle l’avait reformulée, puisqu’elle visait la suppression de la double nationalité « extra-européenne » et non de toutes les binationalités.

Ensuite, le RN a renoncé à cette mesure. En 2024, pendant la campagne des législatives, Jordan Bardella, président du parti, avait affirmé que le RN n’entendait pas remettre en cause la double nationalité. En revanche, il avait annoncé vouloir réserver certains emplois sensibles, liés à la sécurité et à la défense, aux seuls citoyens français. De son côté, Marine Le Pen avait tenté de calmer le débat en soulignant que cela ne concernerait que quelques postes.

Par ailleurs, Marine Le Pen avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 le 7 juillet, après la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires du RN.