L’arrivée prochaine de lance-roquettes américains HIMARS au Maroc suscite des interrogations en Espagne. José Antonio Rodríguez Salas, ancien porte-parole du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) pour la Défense au Congrès, estime dans une interview à Info Defensa que cette évolution impose à Madrid de renforcer ses capacités militaires dans le détroit de Gibraltar et le sud de la péninsule Ibérique.

Les 18 lanceurs HIMARS et les missiles ATACMS d’une portée de 300 kilomètres constituent, selon le responsable socialiste, un élément à prendre en compte dans la stratégie de défense espagnole. Dans un entretien accordé à Infodefensa, il considère que l’Espagne doit actualiser sa stratégie de dissuasion sur son flanc sud. Il préconise notamment de relancer le programme SILAM pour rééquiper l’armée en artillerie de roquettes à longue portée.

Cette proposition s’accompagne d’autres mesures, notamment le renforcement de la défense aérienne et antidrones, ainsi que l’amélioration des capacités de surveillance maritime, aérienne et de renseignement. Cependant, Rodríguez Salas écarte l’idée d’une course aux armements avec le royaume chérifien. Il plaide plutôt pour une « dissuasion crédible, proportionnée et coordonnée avec les alliés ».

Cette préoccupation intervient alors que le Maroc poursuit la modernisation de son arsenal. Le 5 mars 2025, le royaume a réceptionné ses premiers hélicoptères de combat américains AH-64E Apache, dans le cadre d’une commande de 24 appareils. Par ailleurs, Rabat a commandé 25 chasseurs F-16 Block 72. Le premier exemplaire a effectué son vol inaugural en octobre 2026 aux États-Unis, avant les essais précédant sa livraison.

À ces acquisitions s’ajoute une demande marocaine portant sur 600 missiles antiaériens Stinger, dont la vente potentielle, approuvée par Washington en avril 2025, est estimée à 825 millions de dollars.

Ainsi, le débat soulevé en Espagne dépasse la seule arrivée des HIMARS. Il renvoie à l’évolution des capacités militaires marocaines et à la manière dont Madrid entend adapter sa défense dans cette zone stratégique.