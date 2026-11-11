Mbappé et Dembélé : un message WhatsApp resté sans réponse relance les doutes sur leur relation

Un message envoyé, aucune réponse en retour. En effet, d’après l’entourage d’Ousmane Dembélé, cité par L’Équipe, Kylian Mbappé lui a écrit sur WhatsApp avant le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, en France, sans obtenir de réaction. Ce détail nuance la version du capitaine de l’équipe de France, qui assurait avoir réglé le sujet : « J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions ».

Rappelons que tout part des déclarations de Mbappé dans la course au Ballon d’Or 2026, qui ont agacé Dembélé, vainqueur de l’édition 2025. Le joueur du Paris Saint-Germain a répondu en reprenant le mot « élu » employé par son partenaire : « Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé, et l’année dernière, j’ai été récompensé d’une année fantastique avec le Paris-SG, et puis, cette année, on verra bien, sans pression, tranquille ».

Depuis, Dembélé refuse de parler de brouille. En conférence de presse, il a répondu « Il n’y a pas de soucis », tout en esquivant la question de savoir s’ils étaient toujours amis. Dans une interview, il a aussi écarté l’idée d’un conflit : « J’ai toujours travaillé dur dans l’ombre. Tout au long de ma carrière, je n’ai pas fait de bruit, j’ai seulement travaillé ».

Les deux attaquants ont bien échangé durant les premiers jours à Clairefontaine, selon le quotidien sportif. Mbappé y aurait mesuré à quel point ses propos sur « l’élu » avaient été mal perçus par Dembélé.