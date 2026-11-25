Confrontées à la mutation rapide des usages numériques, à l’effritement des recettes publicitaires traditionnelles et à des charges d’exploitation croissantes, les entreprises de presse béninoises traversent une zone de turbulences économiques qui fragilise leur pérennité. C’est dans ce contexte exigeant que la ministre de la Communication chargée des Médias, Aurelie Adam Soulé Zoumarou, a officiellement lancé, mardi 24 novembre 2026 à Cotonou, une série d’ateliers thématiques dédiés aux transformations du paysage médiatique national.

Inaugurée autour du thème de la diversification des ressources et de la construction de modèles économiques adaptés, cette première rencontre réunit les acteurs des secteurs public et privé issus de la presse écrite, de l’audiovisuel et des médias numériques. Pour Ghyslain Foundohou, directeur du développement des médias, l’objectif est d’impulser une réflexion collective sur les mécanismes capables de consolider la rentabilité et l’autonomie financière des organes de presse.

Prenant la parole, Aurelie Adam Soulé Zoumarou a reconnu que la viabilité économique constitue aujourd’hui l’un des défis les plus pressants de la profession. S’inscrivant dans le prolongement des concertations engagées dès sa prise de fonction, cet atelier pose les jalons d’un cadre permanent de dialogue entre l’État et les médias.

« Cette démarche de co-construction devrait permettre de faire émerger des solutions concrètes pour bâtir un écosystème médiatique professionnel, responsable, innovant, compétitif et économiquement viable, capable de s’adapter aux transformations technologiques tout en continuant à offrir aux citoyens une information crédible et de qualité », a-t-elle déclaré.

En exhortant les participants à des échanges francs et constructifs, l’autorité ministérielle entend transformer ces assises en un véritable levier de modernisation, garantissant à la fois la survie économique des rédactions et le droit du public à une information rigoureuse.