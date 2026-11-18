Le colonel Peer de Jong, ancien aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac, consultant géopolitique sur LCI, a réagi ce 18 novembre sur Sud Radio à propos de la mission « Volia ». Selon lui, « c’était l’aspect officiel de cette opération qui est relativement simple ».

Cette réaction fait suite aux révélations de RFI : des dizaines de militaires français seraient déployés secrètement en Ukraine dans le cadre de la mission « Volia », officiellement couverte par l’opération « Gerfaut », basée en Pologne. Le gouvernement affirme que ces militaires ne participent pas aux combats, et le Parlement n’a pas été informé. Mardi, le ministre russe des Affaires étrangères a mis Paris en garde, tandis que les réactions politiques jugent la situation « graves ».

Des techniciens, et non des combattants

Peer de Jong décrit « des techniciens », déployés sur le sol ukrainien pour « faire de la maintenance et de la formation sur des matériels à haute valeur ajoutée que les Français donnent ou vendent aux Ukrainiens ». Selon lui, « les opérations de maintenance ne se font pas sur le front ». Lorsqu’on parle « du Mamba, de la Serre 30, ou on parle d’un Mirage 2000 », c’est « sur une base aérienne qui est à des centaines de kilomètres du front ». « Cette opération ne concerne pas les unités combattantes. »

Il juge l’accusation russe « absurde » : « Encore une fois, c’est absurde. » Pour lui, « C’est de la communication, bien évidemment. » Moscou, ajoute-t-il, « a trouvé là l’occasion encore une fois d’agacer le système et encore une fois d’émettre vis-à-vis de la France une forme de rancœur. Il conclut en disant que : « les Français ne sont pas du tout partie prenante dans les combats en Ukraine. »