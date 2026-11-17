L’avenir de Lionel Messi avec la sélection argentine pourrait se poursuivre au-delà de sa carrière de joueur. Lionel Scaloni a ouvert la porte à une éventuelle arrivée de Lionel Messi dans le staff technique de l’Argentine en vue de la Coupe du monde 2030. Le sélectionneur a évoqué cette possibilité le lundi 16 novembre 2026, lors d’une conférence de presse organisée avant le match amical contre le Costa Rica.

Sur la possibilité de retrouver l’ancien capitaine dans son équipe d’encadrement, il a d’abord estimé que le joueur continuerait sa carrière : « Je pense qu’il jouera encore au football après 2030 ! ». Il a ensuite ajouté, avec humour : « Mais maintenant que Walter Samuel part, il est le bienvenu quand il veut ».

La remarque fait référence au départ de Walter Samuel, adjoint de Scaloni depuis 2018, qui souhaite poursuivre sa carrière comme entraîneur principal. Le technicien argentin envisage favorablement une éventuelle collaboration avec Messi, même si sa réponse ne constitue pas une nomination officielle.

Messi a déjà fait ses adieux à la sélection argentine

Cette ouverture intervient quelques semaines après la fin de son aventure internationale. Messi avait annoncé le 31 août 2026, sa retraite de la sélection, au terme de la défaite de l’Argentine contre l’Espagne (1-0) en finale du Mondial 2026. Le 6 octobre, il a disputé son dernier match devant le public argentin contre le Bénin, au stade Monumental de Buenos Aires. La victoire 3-0 a été marquée par un but et deux passes décisives du capitaine, qui termine son parcours international avec 208 sélections et 126 réalisations.

La rencontre a donné lieu à une grande cérémonie en hommage au numéro 10. Très ému, Scaloni avait alors déclaré : « Pour moi, c’était un rêve devenu réalité. Je n’aurais jamais imaginé être l’entraîneur du meilleur footballeur de l’histoire ». Malgré la fin de son parcours avec l’Albiceleste comme joueur, Messi pourrait un jour retrouver la sélection dans une autre fonction.