Argentine - Bénin : Messi, un but et deux passes décisives pour ses adieux, l'Albiceleste prend le large (3-0)

Pour son dernier match avec l’Argentine, Lionel Messi a livré une soirée de grande classe au Monumental de Buenos Aires. Muette en première période (0-0), l’Albiceleste a pris le large après la pause : Nicolás Otamendi a ouvert le score sur un corner du capitaine, Nico Paz a doublé la mise sur une passe de Messi, puis le « 10 » a transformé lui-même un penalty vers la 70e minute (3-0). Il signe un but et deux passes décisives.

À 39 ans, Messi dispute sa 208e et dernière sélection, après 21 ans de carrière internationale et 125 buts, un record. Il a tout gagné avec l’Albiceleste : Copa América 2021, Coupe du monde 2022 et Copa América 2024. Il a annoncé sa retraite internationale le 31 août, six semaines après la finale du Mondial 2026 perdue face à l’Espagne (1-0). Son message d’adieu se terminait par « Merci à Dieu de m’avoir fait Argentin ».

En face, le Bénin de Gernot Rohr vivait un rendez-vous unique : la première confrontation de son histoire avec l’Argentine. Les Guépards ont fait le voyage dans des conditions difficiles, avec 23 heures de vol en classe économique et un hôtel mal équipé. Ils restent à la recherche d’une première qualification en Coupe du monde.

Un hommage à la 10e minute, puis le déclic

Le jeu a été interrompu dès la 10e minute pour rendre hommage à Messi. L’Argentine a ensuite dominé la première période, avec 65 % de possession et 9 tirs dont 4 cadrés. Messi a tenté sa chance à trois reprises, mais le gardien béninois Marcel Dandjinou a repoussé quatre tentatives. Le Bénin a répondu avec 7 tentatives dont 2 cadrées, qui ont obligé Emiliano Martínez à rester vigilant. Nicolás Otamendi a reçu un carton jaune à la 44e minute, et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à 0-0.

Le déclic est venu dès la reprise. À la 48e minute, Messi a enroulé un corner parfait et Otamendi a repris à bout portant. C’était la 68e passe décisive du capitaine en sélection. Facundo Medina et Lisandro Martínez sont entrés à la 51e, tandis que Mohamed Tijani a été averti côté béninois à la 55e. À la 61e, Messi a servi Nico Paz, tout juste entré en jeu, qui a enroulé sa frappe depuis l’entrée de la surface (2-0). Agustín Giay a ensuite été fauché dans la surface, et Messi a transformé le penalty pour porter le score à 3-0 et conclure sa soirée par un but. Le match se poursuit.