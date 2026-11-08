Mort d’Angèle Metzger : ce que l’on sait après la chute de l’actrice de « Chair tendre »

À 27 ans, l’actrice Angèle Metzger, récompensée au festival Séries Mania pour son rôle dans « Chair tendre », est morte le samedi 7 novembre 2026 en France. Selon Le Parisien, elle a été retrouvée sans vie dans la matinée, au pied du bâtiment du centre communal d’action sociale des Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, après une chute. Les secours, rapidement alertés, n’ont pas réussi à la réanimer. Elle avait été révélée en 2022 grâce à cette série de France.tv Slash, où elle incarnait Sasha, un adolescent intersexe de 17 ans. Elle avait ensuite joué dans « Fotogenico », sorti en 2024.

Une enquête ouverte, des questions sans réponse

D’après le quotidien, l’enquête a été confiée au commissariat de Livry-Gargan. En effet, les policiers disposeraient d’images de vidéosurveillance sur lesquelles la jeune femme franchirait une barrière pour entrer dans une partie du bâtiment interdite au public. Mais les raisons de sa présence à cet endroit et le déroulement exact de sa chute restent à établir malgré quelques rumeurs diffusées dans la presse. Ainsi, à ce stade, aucune cause n’a été confirmée officiellement et les investigations se poursuivent.