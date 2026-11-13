Mort de Jesús de Miguel : Jesús Owono écope de la sanction maximale prévue par le règlement

Ce vendredi 13 novembre 2026, le Comité de Discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a infligé, douze matchs de suspension au gardien du FC Andorra, Jesús Owono, pour le tacle ayant coûté la vie à l’attaquant du CD Tenerife, Jesús de Miguel. Dans son communiqué, il précise sanctionner le gardien équato-guinéen « comme responsable d’une infraction grave prévue à l’article 102 du Code disciplinaire de la RFEF, avec imposition des amendes accessoires prévues à l’article 52 du même Code ».

Le drame remonte au match disputé au stade Heliodoro Rodríguez López. Owono a heurté De Miguel au thorax avec son genou lors d’un duel pour le ballon. Le choc a provoqué un arrêt cardiaque chez De Miguel qui a été réanimé pendant son transport vers l’hôpital Nuestra Señora de Candelaria avant de décéder le lendemain.

Une procédure sportive distincte du volet judiciaire

La décision du Comité concerne seulement le volet sportif. Owono avait déclaré : « Je ressens une immense douleur pour la perte de Jésus. Je pense à lui, à sa famille et à toutes les personnes qui l’aimaient » avant d’ajouter : « En ce moment, honnêtement, je ne peux penser à rien d’autre qu’à Jésus et à la douleur que nous traversons. Repose en paix, Jésus. » Le club andorran n’a pas annoncé de recours contre la décision de la RFEF.