Espagne : l'état de santé de Jesus de Miguel se dégrade après un choc en plein match

L’état de santé de l’attaquant du CD Tenerife, Jesús de Miguel, s’est aggravé sur le plan neurologique, a annoncé le club mardi 3 novembre au matin. Le joueur reste hospitalisé en soins intensifs, et le club promet de nouvelles informations dans les prochaines heures.

Lors du match contre le FC Andorre, alors que le score était de 2-2 dans le temps additionnel, le joueur de 29 ans a été percuté par le gardien Owono, sorti de sa surface pour dégager le ballon. Il est resté allongé avant d’être évacué sur civière, puis transporté en ambulance. Le journaliste Juanjo Ramos, de la radio COPE, a rapporté qu’il avait subi un arrêt cardiorespiratoire avant de respirer de nouveau. La rencontre a été suspendue.

Des messages de soutien et une situation préoccupante

Le CD Tenerife a indiqué dans un premier temps, que le joueur était « stable, dans un état grave ». Ensuite, le club a fait état d’une aggravation de son état neurologique. Jesús de Miguel serait toujours inconscient à l’hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria, à Santa Cruz de Tenerife Marca. Le FC Andorre a exprimé sa solidarité, affirmant vouloir envoyer « toute notre force et nos meilleurs vœux » au joueur.