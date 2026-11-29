Mike Love, cofondateur des Beach Boys, est mort samedi 28 novembre 2026 aux États-Unis, à l’âge de 85 ans. Il chantait « Surfin’ USA » et « California Girls », deux titres devenus des classiques de la pop américaine. Il était aussi le seul membre fondateur encore présent dans la formation qui tournait sous le nom du groupe. « Avec le plus grand respect, je fais savoir que Mike Love est décédé ce soir, entouré de sa famille ».

Puis « Icône culturelle américaine, il restera dans les mémoires pour son talent unique et pour l’inspiration qu’il a donnée à des générations de musiciens ». Enfin, « Nous saluons sa contribution remarquable à la musique américaine et la joie qu’il éprouvait à se produire devant ses fans bien-aimés », a déclaré Katie Altman, sa publiciste, dans un communiqué. Aucune cause du décès n’a été communiquée.

Plus de six décennies avec les Beach Boys

Né le 15 mars 1941 dans le quartier de Baldwin Hills, à Los Angeles, Mike Love était le cousin germain de Brian Wilson et de ses frères Carl et Dennis. Sa mère était la sœur de leur père, Murry Wilson. Les trois frères, leur cousin et leur ami Al Jardine ont formé le groupe en 1961. Mike Love et Brian Wilson ont écrit ensemble « Surfin‘ », premier succès du groupe, la même année.

Entre 1963 et 1966, les Beach Boys ont placé plus d’une douzaine de titres dans le top 20, dont trois numéros un : « I Get Around », « Help Me, Rhonda » et « Good Vibrations ». Leurs ventes mondiales dépassent 100 millions d’exemplaires. Mike Love a coécrit avec Brian Wilson ces trois chansons, ainsi que « California Girls » et « Fun, Fun, Fun ».

En 1994, il a obtenu en justice la reconnaissance de ses crédits d’auteur sur des dizaines de chansons. Après la mort de Carl Wilson en 1998, les membres du groupe et leur société Brother Records lui ont accordé la licence exclusive pour tourner sous le nom des Beach Boys. Le Rock and Roll Hall of Fame avait intronisé le groupe en 1988. Mike Love est entré en 2025 au Songwriters Hall of Fame. Ainsi, « C’est vraiment formidable de voir ma contribution à la musique des Beach Boys enfin reconnue, c’est un grand honneur », avait-il déclaré à propos de cette distinction.

Dix-sept mois après la mort de Brian Wilson

En effet, Brian Wilson est mort le 11 juin 2025, à 82 ans. « Aujourd’hui, le monde a perdu un génie, et j’ai perdu un cousin de sang et mon partenaire en musique ». Puis « Brian Wilson n’était pas seulement le cœur des Beach Boys, il était l’âme de notre son », avait écrit Mike Love dans un message publié sur Instagram. Mike Love avait publié ses mémoires, Good Vibrations, en 2016.