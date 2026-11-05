Niger : décès du père du président Abdourahamane Tiani à l'âge de 110 ans

Elhadj Tiani Hassane, père du chef de l’État nigérien, est mort jeudi 5 novembre 2026 à Niamey, à l’âge de 110 ans, selon le cabinet de la présidence. Le communiqué ne précise pas les circonstances du décès. Les obsèques sont prévues le vendredi 6 novembre, à Toukounouss, après la prière de l’après-midi. Rappelons que le général Abdourahamane Tiani dirige le Niger depuis plus de trois ans. Il a pris le pouvoir après le coup d’État de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

Le même jeudi, le général Assimi Goïta, président de la transition malienne, est arrivé à Niamey pour une visite d’amitié et de travail. Son homologue nigérien l’a accueilli dans un climat de « fraternité, solidarité et respect mutuel ». Ensuite, Goïta a poursuivi son déplacement à Ouagadougou. Il a été reçu par Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et de la Confédération des États du Sahel. Les deux visites coïncident avec l’annonce du décès.