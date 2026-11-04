Assimi Goïta se rend au Burkina Faso pour une visite de travail et d'amitié

Selon un communiqué de la direction générale du protocole d’Etat, Assimi Goita, le président malien est attendu au Burkina Faso ce jeudi 5 novembre pour une visite de travail et d’amitié. D’après des sources concordantes, les deux dirigeants vont aborder un certain nombre de points stratégiques essentiels à la dynamique enclenchée dans le cadre de la coopération au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

La direction du protocole d’Etat burkinabè évoque une visite de travail et d’amitié. Ce jeudi 05 Novembre, on en saura plus sur les différents contours de cette visite. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont actionné un certain nombre de leviers afin de booster leur coopération au sein de l’AES.

Des décisions ambitieuses ont été prises dans divers domaines tels que la défense, l’économie, la diplomatie, le social. Ces initiatives ont pour but d’harmoniser les programmes et politiques au sein de l’espace confédéral pour l’épanouissement des populations. Rappelons que le capitaine Ibrahim Traore avait été nommé en 2025 président président en exercice de la Confédération des États du Sahel (AES) succédant à Assimi Goita.