Nucléaire en Iran : l'Assemblée des experts veut examiner une sortie du TNP

Le 12 novembre 2026, l’Assemblée des experts d’Iran a demandé aux autorités d’étudier un retrait du Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP). L’instance qui désigne le Guide suprême réclame aussi une révision de la doctrine de défense du pays, alors que le Parlement iranien débat du traité depuis plusieurs mois.

Dans son communiqué, elle écrit ainsi : « L’examen d’un possible retrait de l’Iran du TNP, la révision de la doctrine de défense du pays et la mise en place de la dissuasion nécessaire sont devenus une nécessité inévitable, qui s’est transformée en demande nationale ». Elle invite ensuite les responsables à traiter cette demande en suivant les orientations du Guide, puis elle appelle la diplomatie iranienne à aligner son discours sur la stratégie de défense. Enfin, elle demande de transmettre un message de fermeté aux pays de la région.

Cette prise de position pèse d’autant plus que son auteur n’est pas un groupe de députés ultraconservateurs. Il s’agit d’un organe religieux qui a élu à l’unanimité Mojtaba Khamenei le 8 mars, après la mort d‘Ali Khamenei le 28 février dans des frappes américano-israéliennes. En effet, l’idée d’un départ du TNP circulait jusqu’ici surtout au Parlement, où un projet de loi de retrait a été déposé en procédure accélérée fin mars.

L’Iran reste pour l’instant membre du traité, et sa position officielle est qu’il ne cherche pas à se doter de l’arme nucléaire.