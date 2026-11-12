Nvidia : Jensen Huang aurait eu plus de relations que celle qu'il a reconnue, selon Reuters

Aux États-Unis, l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, aurait entretenu une relation intime avec une employée du groupe, a rapporté Reuters jeudi 12 novembre 2026, en citant deux personnes au fait du dossier. Toutefois, l’agence ne révèle pas l’identité de cette femme et n’a pas pu la joindre. Nvidia a de son côté refusé de commenter. Ainsi, cette information s’ajoute à d’autres relations déjà prêtées à l’ancien dirigeant par la presse américaine, alors que lui-même n’en avait reconnu qu’une.

Une démission officialisée le jour même

En effet, Jensen Huang avait admis cette infidélité le 8 novembre dans un courriel adressé aux salariés, où il écrivait : « J’ai été infidèle à ma femme. Mes actions l’ont blessée, ainsi que nos enfants. Il n’y a aucune excuse à ce que j’ai fait ». Dès lors, le conseil d’administration avait ouvert une enquête indépendante, à laquelle il avait promis de coopérer pleinement.

Pourtant, quatre jours plus tard, Nvidia a annoncé sa démission avec effet immédiat, après trente-trois ans passés à la tête du groupe qu’il a cofondé en 1993. Par conséquent, la directrice financière, Colette Kress, assure l’intérim, tandis que Harvey Jones prend la présidence du conseil. Enfin, l’action a reculé de plus de 10 % avant l’ouverture de Wall Street, et les résultats trimestriels du groupe sont attendus le 17 novembre.