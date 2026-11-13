OTAN : à Abou Dhabi, la Russie aurait posé trois conditions pour revoir la sécurité en Europe selon Bild

Le quotidien allemand Bild a révélé ce vendredi 13 novembre le contenu d’un document informel que la délégation russe aurait remis à des interlocuteurs européens en marge des pourparlers d’Abou Dhabi. Ce texte, présenté comme une base pour « un nouvel ordre de sécurité européen », comporterait trois exigences précises : que la Finlande sorte de l’Alliance atlantique et renoue avec son ancien statut de pays non membre, que l’OTAN s’interdise d’installer des bases militaires sur le sol estonien, letton et lituanien, et que l’Ukraine renonce à toute candidature future à l’Alliance — une porte restant néanmoins ouverte pour une adhésion à l’Union européenne. Selon Bild, ce plan émanerait de l’entourage proche de Vladimir Poutine, mais rien n’indique à ce stade qu’il ait reçu son aval personnel.

Rappelons que la Russie répète depuis des années que les Occidentaux s’étaient engagés, à ne pas étendre l’OTAN vers l’Est, une affirmation que l’organisation a contestée en invoquant sa doctrine de la « porte ouverte ». L’adhésion de la Finlande en 2023 avait déjà suscité la colère de Moscou, qui avait évoqué des « contre-mesures » face à ce qu’elle présentait comme « une atteinte à la sécurité et aux intérêts nationaux russes », la frontière terrestre entre la Russie et l’Alliance ayant alors doublé.

Dans cette situation tendue, les tractations entre Washington, Kiev et Moscou ont repris les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi après plus de huit mois de blocage. Steve Witkoff, l’envoyé américain, avait indiqué que les discussions porteraient sur « les dispositions de sécurité d’après-guerre, la désescalade, les efforts humanitaires et les prochaines étapes vers la paix ».

Des demandes qui dépassent le dossier ukrainien

Ce plan, s’il se confirmait, marquerait une rupture. Au-delà des conditions territoriales habituellement évoquées dans les négociations sur l’Ukraine, Moscou chercherait cette fois à graver dans le marbre une redéfinition complète de la présence militaire occidentale dans le nord et l’est de l’Europe. Bild souligne que ce document reste l’une des versions informelles en circulation, et que son statut exact dans le processus de négociation demeure flou à ce stade.