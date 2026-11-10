Ukraine : à Abou Dhabi, Washington avance un plan favorable à Poutine sur le Donbass

Les négociations entre l’Ukraine et la Russie ont repris. Des négociateurs américains ont proposé de redessiner les frontières administratives des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk selon The Economist ce 10 novembre. Le but serait de permettre à Poutine de revendiquer, sur le papier, « un contrôle total » sur le Donbass, sans que Kiev ait à remettre les villes qu’elle tient encore.

Le rapport de force sur le terrain reste défavorable à Kiev. La Russie contrôlait selon Reuters, la totalité de Louhansk et plus de 80 % de Donetsk fin 2025. L’armée ukrainienne tenait encore près de 5 000 km² de cette oblast, dont les villes de Sloviansk et Kramatorsk. Moscou occupe au total environ 19 % du territoire ukrainien, Crimée comprise. Les bombardements sont toujours en cours.

Une option parmi d’autres

The Economist précise que cette idée n’est qu’une option parmi tant d’autres. Aucun accord sur un changement de frontières n’est en vue. Par ailleurs, des sources de la délégation ukrainienne ont démenti que Washington ait proposé une telle modification.

Les discussions entre l’Ukraine, la Russie et les États-Unis, portent sur le territoire. Volodymyr Zelensky a déclaré : « Le dossier du Donbass est une question clé. » Le conseiller de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, a affirmé que « sans solution à la question territoriale, il n’y aura pas de paix durable ». Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a estimé que ces questions devaient être clarifiées conformément aux accords d’Anchorage. Des responsables américains disent voir une « réelle chance » de progrès, sans attendre d’accord final cette semaine. Pourtant, Moscou rejette toujours un cessez-le-feu inconditionnel et réclame le reste de Donetsk.