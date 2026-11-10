Ozempic et Wegovy : la FDA ajoute un avertissement sur un risque de perte de vision

Deux des médicaments les plus vendus au monde, Ozempic et Wegovy auront bientôt un nouveau risque figurer sur leurs notices. En effet, la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire des États-Unis, a annoncé lundi 9 novembre 2026 que ces traitements devront mentionner un lien possible avec une perte de vision permanente. « Les médicaments populaires contre l’obésité, dont Ozempic et Wegovy, porteront un nouvel avertissement sur la possibilité d’un effet secondaire rare pouvant entraîner une perte de vision permanente, ont annoncé lundi les autorités sanitaires américaines » peut on lire dans un communiqué diffusé sans la presse américaine. En réalité, cette obligation s’applique à toute la famille des GLP-1, y compris Mounjaro, Zepbound et Saxenda.

En effet, le risque porte sur la NAION, une maladie du nerf optique qui apparaît lorsque celui-ci reçoit trop peu de sang. La FDA explique ainsi sa décision : « Il existe un risque accru potentiel d’événements rares de NAION chez les patients qui prennent des agonistes du récepteur du GLP-1 », puis elle décrit le symptôme le plus courant, à savoir « une perte de vision soudaine et indolore dans un œil ». Les patients doivent donc consulter rapidement en cas de vision floue ou de tache aveugle.

L’agence s’appuie sur l’analyse des programmes de développement de ces médicaments, qui a relevé 15 cas probables sur 134 253 patients, dont 10 chez des personnes sous GLP-1 et 5 sous placebo. Pour rappel, l’Europe et le Royaume-Uni avaient déjà ajouté cette mention aux notices d’Ozempic et de Wegovy. Novo Nordisk, qui fabrique ces deux produits, soutient pour sa part qu’aucun lien de cause à effet n’est établi, et la FDA reconnaît qu’elle n’a pas identifié le mécanisme en jeu.