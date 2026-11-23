Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 23 novembre 2026 qu’il signera une directive imposant au ministère de la Justice de requérir la peine capitale contre les meurtriers d’enfants. La mesure vise aussi les violeurs et les trafiquants d’êtres humains qui tuent leurs victimes. Il s’exprimait au siège du ministère, à Washington, aux côtés du procureur général Todd Blanche et du directeur du FBI Kash Patel, un jour où il attaquait directement le gouverneur de Californie.

« Je signerai une directive présidentielle ordonnant au ministère de la Justice de requérir la peine de mort contre les meurtriers d’enfants, ainsi que contre les violeurs et les trafiquants d’êtres humains qui tuent leurs victimes. Mon décret demande aussi au procureur général d’accélérer l’exécution des condamnations à mort fédérales », a déclaré Donald Trump.

Ainsi, la directive vise des crimes où la victime est morte. Or la jurisprudence de la Cour suprême interdit la peine capitale pour les crimes sans mort de victime, ce qui explique cette limite. Le décret signé le 20 janvier 2025 demandait déjà au procureur général de requérir la peine de mort pour tous les crimes d’une gravité qui l’exige, sans mentionner le viol ni le trafic d’enfants.

Cette annonce survient alors que Gavin Newsom a proposé le 5 novembre de commuer en perpétuité les 548 condamnations à mort de son État. « Le gouverneur Newsom abandonne les victimes et leurs familles en refusant de rendre justice face à ces barbares qui ont tué des enfants », a réagi la porte-parole de la Maison-Blanche, Lauren Bis.