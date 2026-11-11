Pete Hegseth échappe à la destitution : la Chambre des représentants bloque la motion d'un élu républicain

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, échappe pour l’instant à une procédure de destitution. Mardi 10 novembre 2026, la Chambre des représentants a écarté la motion déposée contre lui par 211 voix contre 204, selon Blick. Ainsi, les députés ont préféré la renvoyer à la commission judiciaire sans débat en séance plénière. Même si le texte venait d’un élu du camp présidentiel, le Parti républicain a fait bloc autour du chef du Pentagone.

En effet, le député Thomas Massie, républicain du Kentucky, avait déposé la motion le lundi 9 novembre, avec huit articles d’accusation. Opposé de longue date à la guerre contre l’Iran et à Donald Trump, il a agi après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat. Il reproche à Hegseth d’avoir poussé à ce conflit sans l’accord du Congrès et d’avoir ordonné des crimes de guerre, des accusations que la Maison-Blanche rejette en bloc. Dès lors, Hegseth a balayé la démarche en ces termes : « C’est une farce et un coup médiatique ». Ensuite, après le vote, son porte-parole au Pentagone, Sean Parnell, a abondé dans le même sens : « Nous nous réjouissons de mettre fin à cette comédie de procédure de destitution au sein de la commission ». Toutefois, le renvoi en commission ne vaut pas acquittement, puisque aucun vote sur le fond n’a eu lieu.

Les démocrates pourront relancer le dossier en janvier

Ainsi, le répit pourrait être de courte durée. À partir de janvier, les démocrates disposeront de la majorité dans les deux chambres du Congrès, et ils pourraient reprendre la procédure à leur compte. Mais le rapport de force reste difficile pour eux. En effet, une mise en accusation votée par la Chambre ne suffit pas à démettre un responsable : la destitution est décidée par le Sénat, à la majorité des deux tiers, soit 67 voix sur 100. Dès lors, il faudrait convaincre plusieurs sénateurs républicains, alors que leur parti soutient jusqu’ici l’administration sans faille.

Par ailleurs, l’histoire américaine montre la rareté de ce type de procédure contre un membre du gouvernement. Le dernier secrétaire mis en accusation par la Chambre était Alejandro Mayorkas, chargé de la Sécurité intérieure, en février 2024, soit une première depuis 1876. Ensuite, le Sénat avait écarté les charges sans procès complet. Pour Hegseth, la première étape est donc franchie, mais le dossier iranien reste le terrain sur lequel les démocrates pourraient le relancer.